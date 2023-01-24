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Чехія відмовилася передавати Leopard 2 Україні з міркувань власної безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив у вівторок, що його країна не поставить бойових танків Leopard 2, які вона отримала з Німеччини в рамках так званого кругового плану щодо непрямих постачань озброєнь в Україну. Про це повідомляє УНН посилаючись на dpa.

Чехія відмовилася передавати Leopard 2 Україні з міркувань власної безпеки

Цитата

"Зараз неможливо відправити "Леопарди", тому що ці танки потрібні нам для нашої безпеки", - сказав Фіала в інтерв'ю dpa після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.

21 січня Міноборони Чехії повідомило, що республіку не просили надати танки, які вона отримає від Німеччини як компенсацію за радянське озброєння, раніше поставлене ЗСУ.

Що передувало

Уряд Німеччини організував частину своєї військової допомоги Україні через ці кругові обміни зі своїми східними союзниками, які постачають Києву зброю радянського виробництва, з якою українці знайомі і можуть легко нею користуватися, і, у свою чергу, отримують сучасні заміни з Німеччини.

Минулого року Чехія поставила Україні десятки бойових танків Т-72 радянської розробки. Натомість уряд Німеччини пообіцяв уряду Праги 14 танків Leopard 2 та одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину.

Як повідомляє Bloomberg, завтра, 25 січня, Німеччина видасть Польщі дозвіл на реекспорт своїх танків Leopard 2 для збройних сил України.

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