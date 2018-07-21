Чехия планирует финансово поддержать Боснию в борьбе против нелегальной миграции

На указанную сумму будет закуплено техническое оборудование: термокамеры, бинокли, дроны, батареи и датчики сердечного ритма, сообщает МВД Чехии.

За первые шесть месяцев 2018 года в Боснию прибыли 7 тысяч беженцев, 2,5 тысячи из них до сих пор остаются на территории страны. “В Боснию и Герцеговину еженедельно приходят 400 −600 мигрантов, в основном из Сербии. Очевидно, что именно здесь проходит новый миграционный путь в ЕС”, — говорится в пресс-релизе чешского внутриполитического ведомства.

Чехия ранее предоставила финансовую поддержку на борьбу с нелегальной миграцией также Македонии и Сербии.

Как сообщал УНН, недавно правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем получило вотум доверия парламента.