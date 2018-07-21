Чехія планує фінансово підтримати Боснію у боротьбі проти нелегальної міграції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Чехія має намір надати Боснії 25 мільйонів крон (мільйон євро) на боротьбу з нелегальною міграцією. Офіційну пропозицію, що надійшла від чеського МВС, у вівторок розгляне уряд. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.
На зазначену суму буде закуплене технічне обладнання: термокамери, біноклі, дрони, батареї і датчики серцевого ритму, повідомляє МВС Чехії.
За перші шість місяців 2018 року в Боснію прибули 7 тисяч біженців, 2,5 тисячі з них до цих пір залишаються на території країни. “У Боснію та Герцеговину щотижня приходять 400 −600 мігрантів, в основному через Сербію. Очевидно, що саме тут проходить новий міграційний шлях в ЄС”, - йдеться в прес-релізі чеського внутрішньополітичного відомства.
Чехія раніше надала фінансову підтримку на боротьбу з нелегальною міграцією також Македонії та Сербії.
Як повідомляв УНН, нещодавно уряд Чехії на чолі з прем’єр-міністром Андрієм Бабішем отримав вотум довіри парламенту.