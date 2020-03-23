Чехия арендовала украинский "Руслан", чтобы доставить из Китая тесты и маски
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. 22 марта в аэропорте Пардубице приземлился транспортный самолет Ан-124 "Руслан", который был арендован в Украине для доставки из Китая средств защиты от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага.
Два миллиона респираторов и пять миллионов медицинских масок будут распределены между краями больницами Министерства здравоохранения Чехии. Также было доставлено 200 000 экспресс-тестов на коронавирус и 80 000 защитных очков.
19 марта "Руслан" вылетел из Киева в Шэньчжэнь, где 20 марта взял на борт 106 тонн груза. На следующей неделе самолет осуществит еще два грузовых рейса.
В то же время, в аэропорту Праги приземлился самолет компании China Eastern, доставивший из КНР семь миллионов масок.
Напомним, из Китая в Украину прибыл самолет с грузом тестов, масок и аппаратов ИВЛ.