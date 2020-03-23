Чехія орендувала український "Руслан", щоб доставити з Китаю тести і маски
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. 22 березня в аеропорту Пардубіце приземлився транспортний літак Ан-124 "Руслан", який був орендований в Україні для доставки з Китаю засобів захисту від коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Прага.
Два мільйони респіраторів і п'ять мільйонів медичних масок будуть розподілені між краями лікарнями Міністерства охорони здоров'я Чехії. Також було доставлено 200 000 експрес-тестів на коронавірус і 80 000 захисних окулярів.
19 березня "Руслан" вилетів з Києва в Шеньчжень, де 20 березня взяв на борт 106 тонн вантажу. Наступного тижня літак здійснить ще два вантажних рейси.
У той же час, в аеропорту Праги приземлився літак компанії China Eastern, що доставив з КНР сім мільйонів масок.
Нагадаємо, з Китаю до України прибув літак з вантажем тестів, масок і апаратів ШВЛ.