Чехия может отложить цифровизацию госуслуг: что стоит за этим решением?
Киев • УНН
Верхняя палата парламента Чехии одобрила отсрочку цифровизации госуслуг до 2027 года. Изменения также включают новые правила телемаркетинга и усиленную защиту клиентов банков от мошенничества.
Цифровизация госуслуг в Чехии может быть отложена на два года, чтобы государственные структуры смогли к ней должным образом подготовиться, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.
Детали
Верхняя палата парламента Чехии одобрила предложение правящей коалиции о двухлетней отсрочке цифровизации до 2027 г. одновременно с поправкой об электронных коммуникациях, которая предназначена для установления правил телемаркетинга. Конституционно-правовая комиссия Сената отвергла связь обеих поправок как недопустимую. Оппозиция хочет обратиться в Конституционный суд.
Частью отсрочки является положение, согласно которому государственному учреждению не придется выполнять цифровую операцию, если это приведет к «непропорциональному бремени», то есть, согласно авторам поправки, будет «неэффективным, расточительным и бесцельным». Власти смогут требовать отмены работы каталога цифровых услуг, если он минимально используется.
Согласно предложению правительства, поправка должна была ввести полный запрет на маркетинг через любые услуги голосовой связи, а не только с помощью телефона, за исключением случаев, когда вызываемая сторона на это согласилась. Однако нижняя палата парламента удалила это разъяснение.
Таким образом, исправление, среди прочего, передает решение всех конфликтов между клиентами и операторами, связанных с оплатой услуг, Чешскому управлению телекоммуникаций.
Поправка также должна обеспечить большую защиту клиентов банков от мошенничества.