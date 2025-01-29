Чехія може відкласти цифровізацію держпослуг: що стоїть за цим рішенням?

Цифровізація держпослуг у Чехії може бути відкладена на два роки, щоб державні структури змогли до неї належним чином підготуватися, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

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Верхня палата парламенту Чехії схвалила пропозицію правлячої коаліції щодо дворічної відстрочки цифровізації до 2027 р. одночасно з поправкою про електронні комунікації, яка призначена для встановлення правил телемаркетингу. Конституційно-правова комісія Сенату відкинула зв'язок обох поправок як неприпустимий. Опозиція хоче звернутися до Конституційного суду.

Частиною відстрочки є положення, згідно з яким державній установі не доведеться виконувати цифрову операцію, якщо це призведе до "непропорційного тягаря", тобто, згідно з авторами поправки, буде "неефективним, марнотратним та безцільним". Влада зможе вимагати скасування роботи каталогу цифрових послуг, якщо він мінімально використовується.

Згідно з пропозицією уряду, поправка мала запровадити повну заборону на маркетинг через будь-які послуги голосового зв'язку, а не лише за допомогою телефону, за винятком випадків, коли сторона, що викликається, на це погодилася. Проте нижня палата парламенту видалила це роз'яснення.

Таким чином, виправлення, серед іншого, передає вирішення всіх конфліктів між клієнтами та операторами, пов'язаних з оплатою послуг, Чеському управлінню телекомунікацій.

Поправка також має забезпечити великий захист клієнтів банків від шахрайства.