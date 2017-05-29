Чехия имеет четкую позицию относительно продолжения санкций против Украины - С.Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Чешская Республика имеет четкую позицию относительно необходимости продолжения санкций против России. Об этом журналистам заявил министр обороны Украины Степан Полторак по результатам встречи с министром обороны Чешской Республики Мартином Стропницким, передает корреспондент УНН.
"Я хотел бы поблагодарить Мартина Стропницкого за ту позицию относительно агрессии РФ против Украины - четкую позицию относительно необходимости продолжения санкций против России, четкую позицию, что Чешская Республика никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию Донецка и Луганска", - сказал С.Полторак.
Как сообщал ранее УНН, Чехия призывает Россию освободить заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских граждан.