Чехия имеет четкую позицию относительно продолжения санкций против Украины - С.Полторак

"Я хотел бы поблагодарить Мартина Стропницкого за ту позицию относительно агрессии РФ против Украины - четкую позицию относительно необходимости продолжения санкций против России, четкую позицию, что Чешская Республика никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию Донецка и Луганска", - сказал С.Полторак.

Как сообщал ранее УНН, Чехия призывает Россию освободить заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских граждан.



