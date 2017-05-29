Чехія має чітку позицію щодо продовження санкцій проти України - С.Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Чеська Республіка має чітку позицію щодо необхідності продовження санкцій проти Росії. Про це журналістам заявив міністр оборони України Степан Полторак за результатами зустрічі з міністром оборони Чеської Республіки Мартіном Стропніцким, передає кореспондент УНН.
"Я хотів би подякувати Мартіну Стропніцкому за ту позицію щодо агресії РФ проти України – чітку позицію щодо необхідності продовження санкцій проти Росії, чітку позицію, що Чеська Республіка ніколи не визнає анексію Криму і окупацію Донецька і Луганська", - сказав С.Полторак.
Як повідомляв раніше УНН, Чехія вкотре закликає Росію звільнити ув’язненого українського режисера Олега Сенцова й інших українських громадян.