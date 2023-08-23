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Чехия арестовала имущество российского главы оборонного холдинга

Чехия арестовала имущество российского главы оборонного холдинга

Киев • УНН

 • 607373 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Чешское финансово-аналитическое управление (FAÚ) арестовало имущество семьи бориса обносова, главы российского оборонного холдинга. Имущество включает 14 квартир и долю в чешской компании, а общая стоимость имущества составляет более 4,5 миллиона долларов, сообщает Чешское телевидение, передает УНН.

Детали

Чехия арестовала имущество семьи российского производителя оружия бориса обносова, включая 14 квартир, записанных на его зятя ростислава зорикова. Также была заблокирована доля зорикова в чешской компании. Арест был сделан после того, как обносов и зориков были включены в санкционный список Чехии из-за их причастности к войне в Украине.

Известно, что зориков является зятем обносова, который возглавляет российский оружейный холдинг КТРВ.

Также мария певчичева, соратница критика кремля алексея навального, сказала, что обносов “Лично предоставляет (российскому президенту - ред.) владимиру путину частные советы в области ракет и его часто видят в кремле»,

Имущество семьи оружейника в Чехии оценивается в более ста миллионов крон (более 4.5 миллионов долларов - ред.).

Ранее FAÚ уже заблокировала компанию зорика по аренде недвижимости Riomax. Еще до объявления санкций мужчина успел передать отцу долю в другой своей чешской компании Altera.

Отмечается, что спонсоры российского тероизма зориков и обносов имеют право оспорить арест имущества в суде.

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