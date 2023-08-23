Чехія арештувала майно російського голови оборонного холдингу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Чеське фінансово-аналітичне управління (FAÚ) арештувало майно родини бориса обносова, голови російського оборонного холдингу. Майно включає 14 квартир і частку в чеській компанії, а загальна вартість майна становить понад 4,5 мільйона доларів, повідомляє Чеське телебачення, передає УНН.
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Чехія заарештувала майно родини російського виробника зброї бориса обносова, включаючи 14 квартир, записаних на його зятя ростислава зорікова. Також була заблокована частка зорікова в чеській компанії. Арешт був зроблений після того, як обносов і зоріков були включені до санкційного списку Чехії через їхню причетність до війни в Україні.
Відомо, що зоріков є зятем обносова, який очолює російський збройовий холдинг КТРВ.
Також марія певчичова, поплічниця критика кремля олексія навального, сказала, що обносов “Особисто надає (російському президенту - ред.) володимиру путіну приватні поради в галузі ракет і його часто бачать у кремлі»,
Майно сім'ї зброяра в Чехії оцінюється в понад сто мільйонів крон ( понад 4.5 мільйонів доларів - ред.).
Раніше FAÚ вже заблокувала компанію зоріка з оренди нерухомості Riomax. Ще до оголошення санкцій чоловік встиг передати батькові частку в іншій своїй чеській компанії Altera.
Зазначається, що спонсори російського тероизму зоріков і обносов мають право оскаржити арешт майна в суді.
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