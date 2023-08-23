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Чехія арештувала майно російського голови оборонного холдингу

Чехія арештувала майно російського голови оборонного холдингу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Чеське фінансово-аналітичне управління (FAÚ) арештувало майно родини бориса обносова, голови російського оборонного холдингу. Майно включає 14 квартир і частку в чеській компанії, а загальна вартість майна становить понад 4,5 мільйона доларів, повідомляє Чеське телебачення, передає УНН.

Деталі

Чехія заарештувала майно родини російського виробника зброї бориса обносова, включаючи 14 квартир, записаних на його зятя ростислава зорікова. Також була заблокована частка зорікова в чеській компанії. Арешт був зроблений після того, як обносов і зоріков були включені до санкційного списку Чехії через їхню причетність до війни в Україні.

Відомо, що зоріков є зятем обносова, який очолює російський збройовий холдинг КТРВ.

Також марія певчичова, поплічниця критика кремля олексія навального, сказала, що обносов “Особисто надає (російському президенту - ред.) володимиру путіну приватні поради в галузі ракет і його часто бачать у кремлі»,

Майно сім'ї зброяра в Чехії оцінюється в понад сто мільйонів крон ( понад 4.5 мільйонів доларів - ред.).

Раніше FAÚ вже заблокувала компанію зоріка з оренди нерухомості Riomax. Ще до оголошення санкцій чоловік встиг передати батькові частку в іншій своїй чеській компанії Altera.

Зазначається, що спонсори російського тероизму зоріков і обносов мають право оскаржити арешт майна в суді.

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