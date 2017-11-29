Доля занятых среди внутренне перемещенных лиц выросла до 49% - исследование

Сообщают, что доля занятых среди внутренне перемещенных лиц с марта 2016 выросла с 35% до 49%.

Также отмечено, что возросло количество переселенцев, работающих на условиях полной занятости, с 44% до 57%.

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Кроме того, в сравнении с сентябрем 2016 уменьшилась доля безработных, с 38% до 23%. Доля пенсионеров, лиц с инвалидностью и лиц в отпуске по уходу за ребенком составляет 28%.

Исследование проводила международная организация по миграции в Украине (МОМ) в 205 территориальных единицах. При подготовке исследования были использованы такие источники информации, как личные и телефонные интервью с внутренне перемещенными лицами (1025 человек - личные интервью, 4204 - телефонные), опрос ключевых информаторов путем личных интервью (410 человек), обсуждение в фокус -группах (5 фокус-групп), административные данные.