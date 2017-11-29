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11:17 • 7360 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 23618 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 38165 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Доля занятых среди внутренне перемещенных лиц выросла до 49% - исследование

Доля занятых среди внутренне перемещенных лиц выросла до 49% - исследование

Киев  •  УНН

 • 9400 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Доля занятых среди внутренне перемещенных лиц с марта 2016 выросла с 35% до 49%. Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции в Украине относительно ситуации вокруг внутренне перемещенных лиц в Украине, передает корреспондент УНН.

Сообщают, что доля занятых среди внутренне перемещенных лиц с марта 2016 выросла с 35% до 49%.

Также отмечено, что возросло количество переселенцев, работающих на условиях полной занятости, с 44% до 57%.

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Кроме того, в сравнении с сентябрем 2016 уменьшилась доля безработных, с 38% до 23%. Доля пенсионеров, лиц с инвалидностью и лиц в отпуске по уходу за ребенком составляет 28%.

Исследование проводила международная организация по миграции в Украине (МОМ) в 205 территориальных единицах. При подготовке исследования были использованы такие источники информации, как личные и телефонные интервью с внутренне перемещенными лицами (1025 человек - личные интервью, 4204 - телефонные), опрос ключевых информаторов путем личных интервью (410 человек), обсуждение в фокус -группах (5 фокус-групп), административные данные.

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