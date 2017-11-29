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Частка зайнятих серед внутрішньо переміщених осіб зросла до 49% - дослідження

Частка зайнятих серед внутрішньо переміщених осіб зросла до 49% - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Частка зайнятих серед внутрішньо-переміщених осіб з березня 2016 року зросла з 35% до 49%. Про це йдеться у дослідженні Міжнародної організації з міграції в Україні щодо ситуації навколо внутрішньо переміщених осіб в Україні, передає кореспондент УНН.

Повідомляють, що частка зайнятих серед внутрішньо-переміщених осіб з березня 2016 року зросла з 35% до 49%.

Також відмічено, що зросла кількість переселенців, які працюються на умовах повної зайнятості, з 44% до 57%.

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Крім того, в порівняні з вереснем 2016, зменшилась частка безробітних, з 38% до 23%. Частка пенсіонерів, осіб з інвалідністю та осіб у відпустці по догляду за дитиною становить 28%.

Дослідження проводила Міжнародні організація з міграції в Україні (МОМ) у 205 територіальних одиницях. При підготовці дослідження були використані такі джерела інформації, як особисті та телефонні інтерв'ю з внутрішньо переміщеними особами (1025 чоловік – особисті інтерв'ю, 4204 – телефонні), опитування ключових інформаторів шляхом особистих інтерв'ю (410 чоловік), обговорення у фокус-групах (5 фокус-груп), адміністративні дані.

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