Частка зайнятих серед внутрішньо переміщених осіб зросла до 49% - дослідження

Повідомляють, що частка зайнятих серед внутрішньо-переміщених осіб з березня 2016 року зросла з 35% до 49%.

Також відмічено, що зросла кількість переселенців, які працюються на умовах повної зайнятості, з 44% до 57%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дослідження: 40% переселенців вистачає коштів тільки на їжу

Крім того, в порівняні з вереснем 2016, зменшилась частка безробітних, з 38% до 23%. Частка пенсіонерів, осіб з інвалідністю та осіб у відпустці по догляду за дитиною становить 28%.

Дослідження проводила Міжнародні організація з міграції в Україні (МОМ) у 205 територіальних одиницях. При підготовці дослідження були використані такі джерела інформації, як особисті та телефонні інтерв'ю з внутрішньо переміщеними особами (1025 чоловік – особисті інтерв'ю, 4204 – телефонні), опитування ключових інформаторів шляхом особистих інтерв'ю (410 чоловік), обговорення у фокус-групах (5 фокус-груп), адміністративні дані.