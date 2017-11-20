Доля ЕС во внешней торговле Украины достигнет 50% - Президент

"Доля Европейского Союза во внешней торговле Украины достигла уже почти 43%, стремительно приближаясь к 50%. 50% всего товарооборота Украины будет приходиться именно на ЕС", - убежден глава государства.

По его словам, за 10 месяцев 2017 года украинский экспорт в Евросоюз по сравнению с 2016 годом вырос на 30%.

Напомним, Украина экспортировала в ЕС товаров на почти 28 млрд долл.