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Частка ЄС в зовнішній торгівлі України сягне 50% - Президент

Частка ЄС в зовнішній торгівлі України сягне 50% - Президент

Київ • УНН

 • 14700 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Частка країн Європейського Союзу в структурі зовнішньої торгівлі України становитиме 50%. Про це у понеділок сказав Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, передає УНН.

"Частка Європейського Союзу в зовнішній торгівлі України досягла вже майже 43%, стрімко наближаючись до 50%. 50% всього товарообігу України буде припадати саме на ЄС", - переконаний Глава держави.

За його словами, за 10 місяців 2017 року український експорт до Євросоюзу порівняно з 2016 роком зріс на 30%.

Нагадаємо, Україна експортувала в ЄС товарів на майже 28 млрд дол.

Українські Національні Новини

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