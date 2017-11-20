Частка ЄС в зовнішній торгівлі України сягне 50% - Президент

"Частка Європейського Союзу в зовнішній торгівлі України досягла вже майже 43%, стрімко наближаючись до 50%. 50% всього товарообігу України буде припадати саме на ЄС", - переконаний Глава держави.

За його словами, за 10 місяців 2017 року український експорт до Євросоюзу порівняно з 2016 роком зріс на 30%.

Нагадаємо, Україна експортувала в ЄС товарів на майже 28 млрд дол.