Частка ЄС в зовнішній торгівлі України сягне 50% - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Частка країн Європейського Союзу в структурі зовнішньої торгівлі України становитиме 50%. Про це у понеділок сказав Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, передає УНН.
"Частка Європейського Союзу в зовнішній торгівлі України досягла вже майже 43%, стрімко наближаючись до 50%. 50% всього товарообігу України буде припадати саме на ЄС", - переконаний Глава держави.
За його словами, за 10 місяців 2017 року український експорт до Євросоюзу порівняно з 2016 роком зріс на 30%.
Нагадаємо, Україна експортувала в ЄС товарів на майже 28 млрд дол.