Доля проблемных кредитов "Укргазбанка" уменьшилась до 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Проблемный портфель "Укргазбанка" уменьшился до 20%. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.
“Благодаря предыдущей стратегии реформирования государственных банков, проблемный портфель „Укргазбанка“ уменьшился до 20%, а ”Эксимбанк“ вернулся к своим ключевым компетенциям — поддержке экспортно-импортных операций”, — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что недавно правительство одобрило обновленные “Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора”, что обусловлено желанием обеспечить систематическое улучшение результатов в реформировании государственного банковского сектора.
Ранее сообщалось, что благодаря реформированию государственного банковского сектора украинцы получат доступ к более качественным банковским услугам и доступным кредитам.