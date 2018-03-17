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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 28073 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 34363 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Доля проблемных кредитов "Укргазбанка" уменьшилась до 20%

Доля проблемных кредитов "Укргазбанка" уменьшилась до 20%

Киев  •  УНН

 • 12628 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Проблемный портфель "Укргазбанка" уменьшился до 20%. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.

“Благодаря предыдущей стратегии реформирования государственных банков, проблемный портфель „Укргазбанка“ уменьшился до 20%, а ”Эксимбанк“ вернулся к своим ключевым компетенциям — поддержке экспортно-импортных операций”, — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что недавно правительство одобрило обновленные “Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора”, что обусловлено желанием обеспечить систематическое улучшение результатов в реформировании государственного банковского сектора.

Ранее сообщалось, что благодаря реформированию государственного банковского сектора украинцы получат доступ к более качественным банковским услугам и доступным кредитам.

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