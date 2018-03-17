Частка проблемних кредитів "Укргазбанку" зменшилась до 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Проблемний портфель "Укргазбанку" зменшився до 20%. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України, передає УНН.
“Завдяки попередній стратегії реформування державних банків, проблемний портфель „Укргазбанку“ зменшився до 20%, а „Ексімбанк“ повернувся до своїх ключових компетенцій — підтримки експортно-імпортних операцій”, — йдеться у повідомленні.
У міністерстві нагадали, що нещодавно уряд схвалив оновлені “Засади стратегічного реформування державного банківського сектору”, що обумовлено бажанням забезпечити систематичне покращення результатів у реформуванні державного банківського сектору.
Раніше повідомлялось, що завдяки реформуванню державного банківського сектору українці отримають доступ до більш якісних банківських послуг та доступних кредитів.