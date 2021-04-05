Часть Украины накроет дождями: синоптики дали прогноз на сегодня

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 88994 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 133753 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 188853 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 190192 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 274465 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 317809 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157584 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143010 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 271907 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Часть Украины накроет дождями: синоптики дали прогноз на сегодня

Часть Украины накроет дождями: синоптики дали прогноз на сегодня

Киев  •  УНН

 • 11696 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. На юге и востоке Украины сегодня ожидаются небольшие дожди, воздух днем по стране прогреется до 12 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 5 апреля в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в юго-восточной части днем небольшой дождь.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в южных областях от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

Погода в Киеве и области

5 апреля по Киеву переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

В Киевской области также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

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