Часть Украины накроет дождями: синоптики дали прогноз на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На юге и востоке Украины сегодня ожидаются небольшие дожди, воздух днем по стране прогреется до 12 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 5 апреля в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в юго-восточной части днем небольшой дождь.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, в южных областях от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.
Погода в Киеве и области
5 апреля по Киеву переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.
В Киевской области также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.