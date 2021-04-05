Частину України вкриє дощами: синоптики дали прогноз на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 5 квітня по Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у південно-східній частині вдень невеликий дощ.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у південних областях від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Погода у Києві та області

5 квітня по Києву мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

У Київській області також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5°морозу, вдень 7-12° тепла.