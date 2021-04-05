Частину України вкриє дощами: синоптики дали прогноз на сьогодні

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19:01 • 11045 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 104129 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 133503 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 113261 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 130630 перегляди

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. На півдні та сході України сьогодні очікуються невеликі дощі, повітря вдень по країні прогріється до 12 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 5 квітня по Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у південно-східній частині вдень невеликий дощ.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у південних областях від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Погода у Києві та області

5 квітня по Києву мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

У Київській області також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5°морозу, вдень 7-12° тепла.

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