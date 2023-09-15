Часть средств из местных бюджетов направят на закупку и производство дронов - министр финансов

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"Эти средства, которые сейчас сформированы за счет военного НДФЛ, которые мы временно перенаправляем в государственный бюджет, они сформировались через выплаты в госбюджет. Мы можем сказать, что за эти средства будут закуплены и произведены дроны, боеприпасы, бронетехника отечественного образца. Мы все будем делать открыто. Мы покажем, каким образом эти средства будут использоваться", - заверил министр.

Детали

Он выразил мнение, что по вопросу увеличения расходов на оборону между центральной властью и местными бюджетами будет понимание. Кроме этого, проинформировал Марченко, на сегодня в местных бюджетах накопилось 216 млрд грн остатков, которые они смогут использовать, в том числе в следующем году.

По словам министра, для тех местных бюджетов, которые будут видеть потери НДФЛ, предусмотрены дополнительные трансферты.

"В частности, 33 миллиарда предусмотрено тем местным бюджетам, которые не смогут выполнять свои полномочия. И еще дополнительно 14 миллиардов гривен - это реверсная дотация, мы не будем изымать в этом году в государственный бюджет. Это оставим на ведение местных бюджетов. То есть мы как компенсаторы предусматриваем дополнительные 47 млрд грн для местных бюджетов", - отметил Марченко.

Напомним

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2024 году расходы сектора безопасности и обороны будут составлять более половины всех расходов государственного бюджета. Предполагается, что средства направят на изготовление отечественных современных образцов вооружения и поддержку ветеранов.