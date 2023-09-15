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Частину коштів з місцевих бюджетів спрямують на закупку та виробництво дронів - міністр фінансів

Частину коштів з місцевих бюджетів спрямують на закупку та виробництво дронів - міністр фінансів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. На частину коштів з місцевих бюджетів будуть закуплені та вироблені дрони, а також боєприпаси, бронетехніка вітчизняного зразка. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Ці кошти, які зараз сформовані за рахунок військового ПДФО, які ми тимчасово переспрямовуємо в державний бюджет, вони сформувалися через виплати до держбюджету. Ми можемо сказати, що за ці кошти будуть закуплені та вироблені дрони, боєприпаси, бронетехніка вітчизняного зразка. Ми все будемо робити відкрито. Ми покажемо, яким чином ці кошти будуть використовуватися", - запевнив міністр.

Деталі

Він висловив думку, що з питання збільшення видатків на оборону між центральною владою та місцевими бюджетами буде порозуміння. Крім цього, поінформував Марченко, на сьогодні в місцевих бюджетах накопичилося 216 млрд грн залишків, які вони зможуть використовувати, у тому числі наступного року.

За словами міністра, для тих місцевих бюджетів, які бачитимуть втрати ПДФО, передбачено додаткові трансферти.

"Зокрема, 33 мільярди передбачено тим місцевим бюджетам, які не зможуть виконувати свої повноваження. І ще додатково 14 мільярдів гривень - це реверсна дотація, ми не будемо вилучати цього року в державний бюджет. Це залишимо на ведення місцевих бюджетів. Тобто ми як компенсатори передбачаємо додаткові 47 млрд грн для місцевих бюджетів", - зазначив Марченко.

Нагадаємо

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у 2024 році видатки сектору безпеки і оборони складатимуть більш ніж половину всіх видатків державного бюджету. Передбачається, що кошти спрямують на виготовлення вітчизняних сучасних зразків озброєння та підтримку ветеранів.

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