Часть предметов по ВНО может стать платной

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министерство образования и науки предлагает для обсуждения проект приказа, которым предполагается сделать платными часть предметов Внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Министерство образования и науки предлагает для общественного обсуждения проект приказа "Об утверждении Изменений в Порядок проведения внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования". Документ предлагает уточнить категории участников ВНО, а также внедрить нормы об особенностях подготовки, проведения и определения результатов ВНО для выпускников, которые не требуют рейтингового результата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект акта призван привести данный Порядок в соответствие с законами "О профессиональном перед высшим образовании" и "О среднем образовании", а также уменьшить затраты на организацию тестирования лиц, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и не требуют определения результата ВНО по рейтинговой шкале 100-200 баллов.

"Подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 3) прохождение внешнего оценивания: из установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов за счет средств государственного бюджета; сверх установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки Украины", - указано в проекте акта.

Указано, что обсуждение документа продлится до 21 декабря.

Сообщается, что сдать ВНО за государственный счет можно по 5 предметам, а в 2021 году в перечень обязательных предметов добавили математику, хотя выпускники могли выбирать между математикой и историей Украины.

Напомним, каждому пятому участнику пробного ВНО не вернули деньги.

Также напомним, из-за пандемии выпускников школ могут освободить от ГИА.

Украинские Национальные Новости

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