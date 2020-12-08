Частина предметів із ЗНО може стати платною

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міністерство освіти і науки пропонує для обговорення проект наказу, яким передбачається зробити платними частину предметів Зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

“Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект наказу “Про затвердження Змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”. Документ пропонує уточнити категорії учасників ЗНО, а також упровадити норми щодо особливостей підготовки, проведення та визначення результатів ЗНО для випускників, які не потребують рейтингового результату”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проект акту покликаний привести даний Порядок у відповідність до законів “Про фахову передвищу освіту” та “Про повну загальну середню освіту”, а також зменшити витрати на організацію тестувань осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО та не потребують визначення результату ЗНО за рейтинговою шкалою 100‒200 балів.

“Підпункт 3 пункту 1 викласти в такій редакції: 3) проходження зовнішнього оцінювання: з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету; понад встановлену Міністерством освіти і науки України кількість навчальних предметів за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України”, - вказано у проекті акту.

Вказано, що обговорення документу триватиме до 21 грудня.

Повідомляється, що скласти ЗНО з державний кошт можна з 5 предметів, а у 2021 році до переліку обов'язкових предметів додали математику, хоча раніше випускники могли обирати між математикою та історією України.

Нагадаємо, кожному п'ятому учаснику пробного ЗНО не повернули гроші.

Також нагадаємо, через пандемію випускників шкіл можуть звільнити від ДПА.

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