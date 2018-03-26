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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 10200 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 49255 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 87821 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105564 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114470 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120619 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132001 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146701 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Часть Львова осталась без водоснабжения

Часть Львова осталась без водоснабжения

Киев  •  УНН

 • 9844 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня, во Львове, возле рынка "Шувар", что в микрорайоне Сихов, произошел прорыв теплосети. Об этом сообщили на Горячей линии города, передает УНН.

Без водоснабжения остались жители улиц: Антоненко-Давидовича, Антонича, Боднарская, Вернадского, Полуботка, Демнянская, Довженко, Драгана, Зубривская, Кавалеридзе, Коломийская, Кос-Анатольского, Манастырского, Морозная, Освицька, Сиховская, Скрипника, Трильовського, Хоткевича, Хуторивка, проспект Красной Калины, Чукарина.

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Включить горячее водоснабжение домов на этих улицах должны до 18:00.

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