Часть Львова осталась без водоснабжения

Без водоснабжения остались жители улиц: Антоненко-Давидовича, Антонича, Боднарская, Вернадского, Полуботка, Демнянская, Довженко, Драгана, Зубривская, Кавалеридзе, Коломийская, Кос-Анатольского, Манастырского, Морозная, Освицька, Сиховская, Скрипника, Трильовського, Хоткевича, Хуторивка, проспект Красной Калины, Чукарина.

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Включить горячее водоснабжение домов на этих улицах должны до 18:00.