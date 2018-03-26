Часть Львова осталась без водоснабжения
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня, во Львове, возле рынка "Шувар", что в микрорайоне Сихов, произошел прорыв теплосети. Об этом сообщили на Горячей линии города, передает УНН.
Без водоснабжения остались жители улиц: Антоненко-Давидовича, Антонича, Боднарская, Вернадского, Полуботка, Демнянская, Довженко, Драгана, Зубривская, Кавалеридзе, Коломийская, Кос-Анатольского, Манастырского, Морозная, Освицька, Сиховская, Скрипника, Трильовського, Хоткевича, Хуторивка, проспект Красной Калины, Чукарина.
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Включить горячее водоснабжение домов на этих улицах должны до 18:00.