Частина Львова залишилася без водопостачання
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні, у Львові, поблизу ринку “Шувар”, що у мікрорайоні Сихів , стався прорив теплової мережі. Про це повідомили на Гарячій лінії міста", передає УНН.
Без водопостачання залишились мешканці вулиць: Антоненка-Давидовича, Антонича, Боднарська, Вернадського, Полуботка, Демнянська, Довженка, Драгана, Зубрівська, Кавалерідзе, Коломийська, Кос-Анатольського, Манастирського, Морозна, Освицька, Сихівська, Скрипника, Трильовського, Хоткевича, Хуторівка, проспект Червоної Калини, Чукаріна.
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Увімкнути гаряче водопостачання до будинків на цих вулицях мають до 18:00.