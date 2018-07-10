Часть Львова останется без газа

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на газопроводе среднего давления по ул.Стрыйской, 75 в среду, 11 июля, с 10:00 до 16:00 будет временно прекращена подача газа для потребителей: ул.Стрийская, вул.Сокильницька, вул.Скорины, ул. Демянска, вул.Хоторивка (возле ул. Демянского), ул.Максимовича, вул.Гашека, вул.Боднарська.

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Как сообщал УНН, часть Киева до конца недели останется без холодной воды.