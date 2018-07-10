Частина Львова залишиться без газу

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25 березня, 09:27 • 119846 перегляди

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Завтра, 11 липня, буде припинено подачу газу до деяких будинків м.Львова, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

У зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт на газопроводі середнього тиску по вул.Стрийській,75 в середу, 11 липня, від 10:00 до 16:00 буде тимчасово припинено подачу газу для споживачів: вул.Стрийська, вул.Сокільницька, вул.Скорини, вул. Дем’янська, вул.Хоторівка (біля вул. Дем’янської), вул.Максимовича, вул.Гашека, вул.Боднарська.

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Як повідомляв УНН, частина Києва до кінця тижня залишиться без холодної води.

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