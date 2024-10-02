Часть Ровно осталась без "света". В ОВА назвали причину

На одной из подстанций "Укрэнерго" произошло аварийное отключение, без электроснабжения осталась часть Ровно. Об этом сообщил председатель Ровенской ОВА Александр Коваль, передает УНН.

"Аварийное отключение произошло на одной из подстанций "Укрэнерго". Из-за этого без электроснабжения осталась немалая часть Ровно, примерно 7 тысяч абонентов", - сообщил Коваль.

По его словам, сейчас энергетики работают над тем, чтобы свет вернулся в дома ровенчан.

"Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 22:30", - резюмировал Коваль.