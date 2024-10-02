Частина Рівного залишилась без "світла". В ОВА назвали причину

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На підстанції "Укренерго" сталось аварійне відключення, через яке близько 7 тисяч абонентів у Рівному залишились без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням, орієнтовний час - 22:30.

На одній із підстанцій "Укренерго" сталось аварійне відключення, без електропостачання залишилася частина Рівного. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає УНН.

"Аварійне відключення сталося на одній із підстанцій "Укренерго". Через це без електропостачання залишилася чимала частина Рівного, приблизно 7 тисяч абонентів", - повідомив Коваль.

За його словами, наразі енергетики працюють над тим, щоб світло повернулося в оселі рівнян.

"Орієнтовний час відновлення електропостачання – 22:30", - резюмував Коваль.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
ukrenerhoУкренерго
rivneРівне

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