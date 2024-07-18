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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Часть осени Украина может пройти без графиков отключений

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18 июля 2024, 10:19  •  6048 просмотра

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Аналитики прогнозируют возможную отмену отключений электроэнергии в Украине в начале осени. Это связано с ожидаемым завершением аномальной жары и ремонтных работ на энергообъектах.

Отмечается, что соответствующих условий, в конце лета и уже осенью ситуация с отключениями может значительно улучшиться.

В частности, по мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, ограничений электроэнергии в сентябре-октябре может не быть вообще.

В свою очередь, советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко объяснил, какие факторы могут положительно повлиять на ситуацию и улучшить ее в конце лета и осенью.

По мере ожидаемых погодных условий, в августе-сентябре не должно быть таких температурных аномалий, с которыми мы сталкивались, но еще должно быть много солнца, плюс уже ремонтная кампания по ключевым производителям также пересекла экватор. Тенденция должна превалировать уже к тому, что больше появляется производителей в сети, чем тех, что выходят в ремонт

- заявил Бойко.

У Києві та 11 областях збільшили відключення світла на тлі виходу з ладу обладнання18 июля 2024, 07:50 • 21207 просмотров

Напомним

В среду, 17 июня, Энергетики досрочно завершили плановый ремонт на одном из энергоблоков АЭС, подключив его к сети, чтобы усилить стабильность энергосистемы Украины. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
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