Часть осени Украина может пройти без графиков отключений

Отмечается, что соответствующих условий, в конце лета и уже осенью ситуация с отключениями может значительно улучшиться.

В частности, по мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, ограничений электроэнергии в сентябре-октябре может не быть вообще.

В свою очередь, советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко объяснил, какие факторы могут положительно повлиять на ситуацию и улучшить ее в конце лета и осенью.

По мере ожидаемых погодных условий, в августе-сентябре не должно быть таких температурных аномалий, с которыми мы сталкивались, но еще должно быть много солнца, плюс уже ремонтная кампания по ключевым производителям также пересекла экватор. Тенденция должна превалировать уже к тому, что больше появляется производителей в сети, чем тех, что выходят в ремонт - заявил Бойко.

У Києві та 11 областях збільшили відключення світла на тлі виходу з ладу обладнання

Напомним

В среду, 17 июня, Энергетики досрочно завершили плановый ремонт на одном из энергоблоков АЭС, подключив его к сети, чтобы усилить стабильность энергосистемы Украины.