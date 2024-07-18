В Киеве и 11 областях увеличили объемы отключений электроэнергии на фоне того, как на двух объектах энергетики вышло из строя оборудование, сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

Сегодня, 18 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток.

Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в городе Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. В других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 - четыре очереди, в остальные часы - три очереди - сообщили в компании.

Аварийная помощь

Ночью, с 02:00 до 05:00 для уменьшения объема дефицита "Укрэнерго" привлекало аварийные поставки из энергосистемы Польши.

Импорт

Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе импорт останется на пониженном уровне. Планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 23 561 МВт*ч, с максимальной мощностью 1 232 МВт.

Экспорт

Не происходит и не предполагается.

Сети

Из-за грозы и шквального ветра на утро остаются без энергопитания полностью и частично 374 населенных пункта в Киевской, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Сумской, Черниговской областях.

По другим причинам на утро остаются обесточенными 503 населенных пункта.

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам: обесточивались потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской областях.