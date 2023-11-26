Часть оккупированных украинских городов обесточены

Часть Донецка и практически весь Мариуполь обесточены, пишет УНН ссылаясь на сообщения оккупантов, а также местные паблики.

Гауляйтер "днр" Денис Пушилин утверждает, что без света населенные пункты остались после массированного обстрела.

"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", – написал Пушилин.

Кроме Донецка и Мариуполя по нашей информации без электроснабжения были Амвросиевка, Харцызск, Енакиево.