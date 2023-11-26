Часть оккупированных украинских городов обесточены

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  194105 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  243639 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  157273 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  147860 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  266457 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  175577 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  140210 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  145998 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  176522 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  167321 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  246215 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  29079 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162520 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  171064 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  25921 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  243639 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  266457 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  239091 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  227688 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  230253 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
chast-okkupirovannikh-ukrainskikh-gorodov-obestocheni

Часть оккупированных украинских городов обесточены

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 06:37  •  43348 просмотра

Read in English

В Донецке и почти во всем Мариуполе отключилось электричество, пострадали и другие близлежащие города.

Часть Донецка и практически весь Мариуполь обесточены, пишет УНН ссылаясь на сообщения оккупантов, а также местные паблики.

Гауляйтер "днр" Денис Пушилин утверждает, что без света населенные пункты остались после массированного обстрела.

 "Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", – написал Пушилин.

Кроме Донецка и Мариуполя по нашей информации без электроснабжения были Амвросиевка, Харцызск, Енакиево.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Частину окупованих українських міст знеструмлено
Part of the occupied Ukrainian cities are de-energized
Новости по теме

Часть оккупированных украинских городов обесточены

В Донецке и почти во всем Мариуполе отключилось электричество, пострадали и другие близлежащие города.

Война •   •  43348 просмотра
Часть оккупированных украинских городов обесточены

За ночь ПВО Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников

Украинская противовоздушная оборона сбила 8 из 9 атакующих беспилотников-камикадзе "шахед", запущенных российскими войсками, в том числе один в Киевской области.

Война •   •  41172 просмотра
За ночь ПВО Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников

Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении более 1000 оккупантов за сутки

Украинские войска уничтожили более 1 000 вражеских солдат за сутки, а общие потери противника с начала полномасштабной войны составили около 324 830 человек.

Война •   •  41598 просмотра
Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении более 1000 оккупантов за сутки

Украинские военные уничтожили 6 вражеских беспилотников в Северном оперативном районе

Украинские военные уничтожили шесть вражеских беспилотников-камикадзе "шахед" в Северной оперативной зоне, в том числе один над Киевской областью, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Война •   •  38094 просмотра
Украинские военные уничтожили 6 вражеских беспилотников в Северном оперативном районе

Предупреждение о непогоде в Украине: оставайтесь дома из-за ожидаемых метелей и гололеда на дорогах

В связи с ухудшением погодных условий с метелями и возможными снежными заносами по всей Украине Государственная служба по чрезвычайным ситуациям советует гражданам оставаться дома и воздержаться от поездок 26-27 ноября.

Общество •   •  34980 просмотра
Предупреждение о непогоде в Украине: оставайтесь дома из-за ожидаемых метелей и гололеда на дорогах

Более сотни авиационных ударов врага за сутки: ситуация на фронте

Генеральный штаб Украины сообщает о 58 боевых столкновениях, 4 ракетных, 109 авиационных ударов и 59 обстрелов из РСЗО со стороны противника за сутки, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки и продолжают наступательные операции. Все 87 вражеских беспилотников были уничтожены.

Война •   •  32459 просмотра
Более сотни авиационных ударов врага за сутки: ситуация на фронте

Угрозы отключений потребителей нет: две высоковольтные линии, которые были повреждены во время российской атаки, уже возобновили свою работу - Укрэнерго

Две основные линии электропередач, поврежденные во время российского удара беспилотниками, были восстановлены без введения графиков отключений потребителей.

Общество •   •  30307 просмотра
Угрозы отключений потребителей нет: две высоковольтные линии, которые были повреждены во время российской атаки, уже возобновили свою работу - Укрэнерго

Уклониста и трех переправщиков задержали на Закарпатье

В Закарпатской области были задержаны трое мужчин за попытку незаконной переправки гражданина Украины через границу в Румынию.

Криминал и ЧП •   •  29973 просмотра
Уклониста и трех переправщиков задержали на Закарпатье

26 ноября: Международный день Библии, Всемирный день оливкового дерева

26 ноября отмечается Международный день Библии - внеконфессиональный праздник, подчеркивающий важность Библии. Это также Всемирный день оливкового дерева, который признает оливковое дерево символом мира и устойчивого развития, и Всемирный день борьбы с ожирением, который повышает осведомленность о рисках для здоровья, связанных с ожирением.

УНН Lite •   •  27475 просмотра
26 ноября: Международный день Библии, Всемирный день оливкового дерева

Глава ВР и президент Латвии обсудили восстановление Украины

Глава Верховной Рады и Президент Латвии обсудили потребности Украины в восстановлении и обороне, при этом Латвия пообещала выделить 5 млн евро на инфраструктуру и предоставить значительную военную помощь.

Политика •   •  36878 просмотра
Глава ВР и президент Латвии обсудили восстановление Украины