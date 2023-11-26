Часть оккупированных украинских городов обесточены
Киев • УНН
В Донецке и почти во всем Мариуполе отключилось электричество, пострадали и другие близлежащие города.
Часть Донецка и практически весь Мариуполь обесточены, пишет УНН ссылаясь на сообщения оккупантов, а также местные паблики.
Гауляйтер "днр" Денис Пушилин утверждает, что без света населенные пункты остались после массированного обстрела.
"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", – написал Пушилин.
Кроме Донецка и Мариуполя по нашей информации без электроснабжения были Амвросиевка, Харцызск, Енакиево.
Часть оккупированных украинских городов обесточены
В Донецке и почти во всем Мариуполе отключилось электричество, пострадали и другие близлежащие города.
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