Время взять ответственность за будущее Европы: Подоляк призвал отказаться от нефти и газа рф

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"Давайте откровенно. Мир знал, что россия планирует войну и готовит "расстрельные списки" для Украины, много месяцев. Когда мы просили оружие и санкции, нам предлагали... эвакуацию и правительство в Zoom. Когда мы просили разорвать с россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня", - написал Подоляк.

Детали

По словам Подоляка, российский диктатор Путин отчасти был прав в своих расчетах, ведь некоторые политики к тому времени уже приняли для себя решение о сдаче Украины.

Подоялк добавил, что они были готовы выразить обеспокоенность, ввести полусанкции и продлить жизнь. Но кое-кто был против - это президент Зеленский и народ Украины.

"Иногда один человек может изменить все, просто сделав правильный выбор. Не послушать аналитиков, а послушать сердце. Этот выбор еще не поздно сделать политикам Европы. Пора взять ответственность за будущее Европы и отказаться от российских нефти и газа", — заявил руководитель главы ОП.

Напомним

Сегодня глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что Европейская комиссия начала работу над новыми санкциями в отношении россии с "нефтяной опцией".