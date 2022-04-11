Час взяти відповідальність за майбутнє Європи: Подоляк закликав відмовитися від нафти й газу рф
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав взяти відповідальність за майбутнє Європи та відмовитися від російських нафти й газу. Про це він написав у Twitter, пише УНН.
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"Давайте відверто. Світ знав, що росія планує війну та готує "розстрільні списки" для України, багато місяців. Коли ми просили зброю та санкції, нам пропонували… евакуацію та уряд у Zoom. Коли ми просили розірвати з росією бізнес-зв'язки, нам казали, що Києву залишилося три дні", - написав Подоляк.
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За словами Подоляка, російський диктатор путін частково мав рацію у своїх розрахунках, адже деякі політики на той час уже прийняли для себе рішення про здачу України.
Подоляк додав, що вони були готові висловити стурбованість, запровадити напівсанкції та продовжити життя. Але дехто був проти – це Президент Зеленський та народ України.
"Іноді одна людина може змінити все, просто зробивши правильний вибір. Не послухати аналітиків, а послухати серце. Цей вибір ще не пізно зробити політикам Європи. Час взяти відповідальність за майбутнє Європи та відмовитися від російських нафти й газу", - заявив керівник глави ОП.
Нагадаємо
Сьогодні голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що Європейська комісія розпочала роботу над новими санкціями щодо росії з "нафтовою опцією".