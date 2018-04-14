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Руководитель АТО оценил время на разминирование Донбасса в 10-20 лет

Руководитель АТО оценил время на разминирование Донбасса в 10-20 лет

Киев  •  УНН

 • 14519 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Разминирование территории Донецкой и Луганской областей после полного прекращения боевых действий может длиться от 10 до 20 лет. Об этом сказал руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский на брифинге в Краматорске, передает УНН.

"По оценкам различных экспертов, даже в условиях полного прекращения боевых действий и создания соответствующих условий, все операции по разминированию территории Донбасса, расчистка от взрывоопасных предметов могут занять от 10 до 20 лет, даже с широким привлечением сил и средств", - сказал он.

Руководитель АТО также рассказал, что Министерство обороны Украины уже разработало программу гуманитарного разминирования территории Донбасса, которая планово реализуется. Он добавил, что к ее выполнению привлечены инженерно-саперные подразделения ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС.

Как сообщал УНН, донорские организации в течение четырех лет выделили 26 млн долл. на проекты по противоминной деятельности на Донбассе.

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