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Керівник АТО оцінив час на розмінування Донбасу в 10-20 років

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Розмінування території Донецької та Луганської областей після повного припинення бойових дій може тривати від 10 до 20 років. Про це сказав керівник Антитерористичної операції Михайло Забродський на брифінгу у Краматорську, передає УНН.

"За оцінками різних експертів, навіть за умов повного припинення бойових дій і створення відповідних умов, всі операції з розмінування території Донбасу, розчищення від вибухонебезпечних предметів можуть зайняти від 10 до 20 років, навіть з широким залученням сил і засобів", - сказав він.

Керівник АТО також розповів, що Міністерство оборони України вже опрацювало програму гуманітарного розмінування території Донбасу, яка планово реалізується. Він додав, що до її виконання залучені інженерно-саперні підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС.

Як повідомляв УНН, донорські організації протягом чотирьох років виділили 26 млн дол. на проекти щодо протимінної діяльності на Донбасі. 

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