Керівник АТО оцінив час на розмінування Донбасу в 10-20 років
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Розмінування території Донецької та Луганської областей після повного припинення бойових дій може тривати від 10 до 20 років. Про це сказав керівник Антитерористичної операції Михайло Забродський на брифінгу у Краматорську, передає УНН.
"За оцінками різних експертів, навіть за умов повного припинення бойових дій і створення відповідних умов, всі операції з розмінування території Донбасу, розчищення від вибухонебезпечних предметів можуть зайняти від 10 до 20 років, навіть з широким залученням сил і засобів", - сказав він.
Керівник АТО також розповів, що Міністерство оборони України вже опрацювало програму гуманітарного розмінування території Донбасу, яка планово реалізується. Він додав, що до її виконання залучені інженерно-саперні підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС.
Як повідомляв УНН, донорські організації протягом чотирьох років виділили 26 млн дол. на проекти щодо протимінної діяльності на Донбасі.