Чартеры в Египет летают с периодичностью маршруток: куда украинцы летят отдыхать несмотря на пандемию

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в Украине приобретает все более угрожающие масштабы, а Киев с понедельника идет на жесткий локдаун, украинцы не отказывают себе в отдыхе. УНН решил подсчитать сколько ежедневно чартерных рейсов осуществляется в самый популярный среди наших туристов Египет.