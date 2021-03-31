Чартеры в Египет летают с периодичностью маршруток: куда украинцы летят отдыхать несмотря на пандемию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в Украине приобретает все более угрожающие масштабы, а Киев с понедельника идет на жесткий локдаун, украинцы не отказывают себе в отдыхе. УНН решил подсчитать сколько ежедневно чартерных рейсов осуществляется в самый популярный среди наших туристов Египет.
МА "Борисполь". Только сегодня запланировано прибытие 15 рейсов из Египта (Шарм-эль-Шейх и Хургада). А вылетов запланировано еще больше - 19 (Шарм-эль-Шейх, Хургада и Каир).
Харьковский аэропорт. В Харьковском аэропорту сегодня запланировано два рейса в Шарм-эль-Шейха и два оттуда. Примерно раз в два дня бывает рейс на Хургаду и обратный рейс.
Львовский аэропорт отправляет и принимает из Египта по три рейса ежедневно. Одеський аэропорт ежедневно принимает и отправляет в эту страну 1-2 рейсы.
Кроме того, из всех этих воздушных портов ежедневно осуществляются рейсы в Турцию, в частности, в Стамбул, который весной становится популярным среди туристов.
Добавим
В основном рейсы выполняют Boeing 737-800 количество пассажиров в которых составляет от 162 до 189. Мы рассчитали количество пассажиров, исходя из усредненного количества 170. Поэтому, если из Киева в сутки в Египет вылетает 15 рейсов (такое количество является усредненным по анализу нескольких дней), то получается, что они отправляют на отдых где-то 2550 туристов. А если рейсов 19? Значит 3230 пассажиров. Если же их приплюсовать, то в целом за сутки может выйти только в аэропорту "Борисполь" около 6000 пассажиров.
Следует добавить, что все пассажиры, прибывающие в Украину должны установить приложение "Дий. Дома", фиксирующий пребывание человека в течение 14 дней изоляции или до получения им негативного ПЦР-теста на ковид. Однако, приложение дает сутки времени свободно добраться до места проживания.
Напомним
По состоянию на 31 марта, в Украине зафиксировано уже 1,674 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 30 марта, - 11,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Госпитализаций в сутки рекордно много - 5,5 тыс. Также антирекорд по летальным исходам - 407.
Также 31 марта стало известно, что Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропускам.