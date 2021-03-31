Чартери до Єгипту літають з періодичністю маршруток: куди українці летять відпочивати попри пандемію

МА “Бориспіль”. Тільки на сьогодні заплановане прибуття 15 рейсів з Єгипту (Шарм-ель-Шейх та Хургада). А вильотів заплановано ще більше — 19 (Шарм-ель-Шейх, Хургада та Каїр).

Харківський аеропорт. У Харківському аеропорту на сьогодні заплановано два рейси до Шарм-ель-Шейха та два звідти. Приблизно раз у два дні буває рейс на Хургаду та зворотній рейс.

Львівський аеропорт відправляє та приймає з Єгипту по три рейси щоденно. Одеський аеропорт щоденно приймає та відправляє до цієї країни 1-2 рейси.

Крім того, з усіх цих повітряних портів щоденно здійснюються рейси до Туреччини, зокрема, до Стамбула, який навесні стає популярним серед туристів.

Додамо

Здебільшого рейси виконують Boeing 737-800 кількість пасажирів в яких становить від 162 до 189. Ми розрахували кількість пасажирів, виходячи з усередненої кількості 170. Тож, якщо з Києва на добу до Єгипту вилітає 15 рейсів (така кількість є усередненою за аналізом кількох днів), то виходить, що вони відправляють на відпочинок десь 2550 туристів. А якщо рейсів 19? То виходить 3230 пасажирів. Якщо ж їх сплюсувати, то загалом за добу може вийти тільки в аеропорту “Бориспіль” близько 6 тисяч пасажирів.

Слід додати, що всі пасажири, які прибувають в Україну мають встановити додаток “Дій. Вдома”, що фіксує перебування людини протягом 14 днів ізоляції або ж до отримання нею негативного ПЛР-тесту на ковід. Однак, додаток дає добу часу вільно добратися до місця проживання.

Нагадаємо

Станом на 31 березня, в Україні зафіксовано вже 1,674 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 30 березня, - 11,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Госпіталізацій за добу рекордно багато - 5,5 тисячі. Також антирекорд за летальними випадками - 407.

Також 31 березня стало відомо, що Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи та дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.