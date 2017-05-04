Чак Норрис в июне посетит Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 мая. УНН. Известный американский актер приедет 24-25 июня на Международную миссионерскую конференцию в Ровно. Это корреспонденту УНН подтвердил руководитель Христианской миссии милосердия “Добрый Самарянин” Владимир Борискевич.
По его словам, Чак Норрис сам решил побывать в Украине.
“Актера приглашали в разные страны мира для празднования 500-й годовщины Реформации. Однако Чак изъявил желание в первую очередь побывать в Украине”, — отметил В.Борискевич.
Чак Норрис выступит на главном стадионе Ровно — “Авангарде”. Вместе с ним еще ждут более 300 иностранных гостей.
Напомним, 27 апреля голливудский актер Орландо Блум прибыл как посол доброй воли в Украину. Актер посетил Святогорск, Славянск и Краматорск.
В Славянске актер посетил местную школу № 13 и фотографировался с детьми. Некоторым удалось сделать Селфи с известным артистом.