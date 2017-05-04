Чак Норріс у червні відвідає Рівне
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Відомий американський актор приїде 24-25 червня на Міжнародну місіонерську конференцію у Рівному. Це кореспонденту УНН підтвердив керівник Християнської місії милосердя “Добрий Самарянин” Володимир Борискевич.
За його словами, Чак Норріс сам вирішив побувати в Україні.
“Актора запрошували в різні країни світу для відзначення 500-тої річниці Реформації. Однак Чак виявив бажання в першу чергу побувати в Україні”, — зазначив В.Борискевич.
Чак Норріс виступить на головному стадіоні Рівного — “Авангарді”. Разом з ним ще чекають понад 300 іноземних гостей.
Нагадаємо, 27 квітня голлівудський актор Орландо Блум прибув як посол доброї волі в Україну. Актор відвідав Святогірськ, Слов’янськ та Краматорськ.
У Слов’янську актор відвідав місцеву школу № 13 і фотографувався з дітьми. Декому вдалося зробити селфі з відомим артистом.