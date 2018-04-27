CБУ заблокировала в Киеве ретрансляцию российских каналов

Оперативники спецслужбы установили, что подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом оказания услуг официальных ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали “клиентам” возможность просмотра запрещенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов.

По результатам проведения обысков в подпольном центре и местах проживания организаторов правоохранители изъяли из незаконного оборота оборудование для декодирования спутниковой связи, карты доступа к сетям спутникового телевидения и серверы общей стоимостью почти полмиллиона гривен.

По информации СБУ, злоумышленники незаконно предоставляли услуги тысячам абонентов, транслируя почти несколько десятков запрещенных каналов.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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