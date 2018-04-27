CБУ заблокувала в Києві ретрансляцію російських каналів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою блокували у Києві ретрансляцію російських пропагандистських телевізійних каналів. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
Оперативники спецслужби встановили, що підпільний телекомцентр діяв на території одного з торговельних центрів Святошинського району столиці під виглядом надання послуг офіційних ТБ-провайдерів. Використовуючи нелегальне програмне забезпечення, зловмисники забезпечували «клієнтам» можливість перегляду заборонених Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення російських пропагандистських каналів.
За результатами проведення обшуків у підпільному центрі та місцях проживання організаторів правоохоронці вилучили із незаконного обігу обладнання для декодування супутникового зв’язку, картки доступу до мереж супутникового телебачення та сервери загальною вартістю майже півмільйона гривень.
За інформацією СБУ, зловмисники незаконно надавали послуги тисячам абонентів, транслюючи майже кілька десятків заборонених каналів.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.361 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
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