Бюллетень будет содержать все личные данные кандидата в президенты

"В избирательный бюллетень для голосования в день выборов вносятся сведения в алфавитном порядке по фамилиям зарегистрированных кандидатов на пост Президента Украины с указанием фамилий, имен, отчества, года рождения, места жительства, места работы (занятий), должности, партийности кандидата, субъекта выдвижения кандидата. Слева напротив сведений о каждом кандидате помещается пустой квадрат", - говорится в законе Украины "О выборах Президента Украины "ст. 71 (Избирательный бюллетень).

Отметим, что среди кандидатов есть две пары с одинаковыми фамилиями Игорь Шевченко и Александр Шевченко, Юлия Тимошенко и Юрий Тимошенко.

Ранее УНН сообщал, ЦИК приняла постановление об безопасности системы "Выборы".