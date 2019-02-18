ЦВК ухвалила постанову стосовно безпеки системи "Вибори"

"Під час засідання Комісія прийняла постанову "Про заходи щодо забезпечення безпеки функціонування інформаційно-аналітичної системи "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори", - повідомили у ЦВК за результатами засідання 18 лютого.

Згідно з цією постановою, окружні виборчі комісії, що здійснюють підготовку та проведення чергових виборів Президента України, мають, зокрема, утворити робочу групу із забезпечення безпеки функціонування та перевірки стану захищеності програмно-технічного комплексу зазначеної системи, до складу якої включити за їх згодою співробітників Держспецзв’язку та СБУ на підставі відповідних приписів, наданих керівниками цих державних органів або керівниками їх регіональних органів.

Робоча група до 28 березня 2019 року включно має перевірити відповідність цього стану вимогам із захисту інформації в Україні та до 29 березня 2019 року включно подати до ЦВК відповідний протокол.

Додамо, за даними МВС, у день голосування буде не 60 тисяч правоохоронців, про які заявляли раніше, а набагато більше - аайже 130 тисяч осіб так чи інакше будуть задіяні у виборчому процесі.