ЦИК приняла постановление по безопасности системы "Выборы"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54795 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73609 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 128423 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128940 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129038 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124750 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159718 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117802 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141402 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145265 просмотра

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ЦИК приняла постановление по безопасности системы "Выборы"

ЦИК приняла постановление по безопасности системы "Выборы"

Киев  •  УНН

 • 6940 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла постановление "О мерах по обеспечению безопасности функционирования информационно-аналитической системы "Выборы Президента Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы". Об этом УНН в понедельник сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Во время заседания Комиссия приняла постановление "О мерах по обеспечению безопасности функционирования информационно-аналитической системы "Выборы Президента Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы", - сообщили в ЦИК по результатам заседания 18 февраля.

Согласно этому постановлению, окружные избирательные комиссии, осуществляющие подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины, должны, в частности, создать рабочую группу по обеспечению безопасности функционирования и проверки состояния защищенности программно-технического комплекса указанной системы, в состав которой включить с их согласия сотрудников Госспецсвязи и СБУ на основании соответствующих предписаний, предоставленных руководителями государственных органов или руководителями их региональных органов.

Рабочая группа до 28 марта 2019 года включительно должна проверить соответствие этого состояния требованиям по защите информации в Украине и до 29 марта 2019 года включительно подать в ЦИК соответствующий протокол.

Добавим, по данным МВД, в день голосования будет не 60 тысяч правоохранителей, о которых заявляли ранее, а гораздо больше - почти 130 тысяч человек так или иначе будут задействованы в избирательном процессе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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