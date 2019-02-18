ЦИК приняла постановление по безопасности системы "Выборы"

"Во время заседания Комиссия приняла постановление "О мерах по обеспечению безопасности функционирования информационно-аналитической системы "Выборы Президента Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы", - сообщили в ЦИК по результатам заседания 18 февраля.

Согласно этому постановлению, окружные избирательные комиссии, осуществляющие подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины, должны, в частности, создать рабочую группу по обеспечению безопасности функционирования и проверки состояния защищенности программно-технического комплекса указанной системы, в состав которой включить с их согласия сотрудников Госспецсвязи и СБУ на основании соответствующих предписаний, предоставленных руководителями государственных органов или руководителями их региональных органов.

Рабочая группа до 28 марта 2019 года включительно должна проверить соответствие этого состояния требованиям по защите информации в Украине и до 29 марта 2019 года включительно подать в ЦИК соответствующий протокол.

Добавим, по данным МВД, в день голосования будет не 60 тысяч правоохранителей, о которых заявляли ранее, а гораздо больше - почти 130 тысяч человек так или иначе будут задействованы в избирательном процессе.