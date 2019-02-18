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Бюлетень міститиме всі особисті дані кандидата в президенти

Бюлетень міститиме всі особисті дані кандидата в президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У бюлетені для голосування у день виборів Президента України 31 березня будуть внесені особисті дані кожного кандидата, передає УНН.

“До виборчого бюлетеня для голосування в день виборів вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвищами зареєстрованих кандидатів на пост Президента України із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народження, місця проживання, місця роботи (занять), посади, партійності кандидата, суб'єкта висунення кандидата. Ліворуч напроти відомостей про кожного кандидата розташовується порожній квадрат”, - йдеться у законі України “Про вибори Президента України“ ст. 71 (Виборчий бюллетень).

Зазначимо, що серед кандидатів є дві пари з однаковими прізвищами: Ігор Шевченко та Олександр Шевченко, Юлія Тимошенко та Юрій Тимошенко.

Раніше УНН повідомляв, ЦВК ухвалила постанову стосовно безпеки системи "Вибори".

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