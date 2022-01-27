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Бюджетники Киевской области могут остаться без зарплат из-за непринятия бюджета депутатами облсовета, - Володин

Бюджетники Киевской области могут остаться без зарплат из-за непринятия бюджета депутатами облсовета, - Володин

Киев • УНН

 • 10456 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Киевская область до сих пор остается без областного бюджета. Депутаты облсовета не могут принять на сессии бюджет содержания и бюджет развития. Это ставит под угрозу экономическую и социальную сферу, которые уже на грани дестабилизации. Об этом публично заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин в своем видеообращении.

"Первый раз проект областного бюджета мы подали на рассмотрение облсовета еще 26 ноября, согласно Бюджетному кодексу. Однако облсовет постоянно находит причины, чтобы бюджет не принимать, и каждый раз подает новые замечания. Трижды мы вносили изменения в проект по их предложениям. Это не принесло никаких результатов. Дошли до компромисса: сначала принять бюджет содержания, к которому никогда не было замечаний, а уже после - бюджет развития. По договоренностям сессия должна была пройти завтра, 27 января. Однако снова пауза. На официальном сайте облсовета есть анонс только о назначении сессии аж на 17 февраля. К сожалению, в очередной раз облсовет игнорирует принятие бюджета в пристоличном регионе. И это означает, что еще месяц Киевская область будет жить без основного экономического документа. А это ставит под угрозу не только развитие области, но и нормальную жизнь людей", - прокомментировал Володин.

По его словам, из-за непринятия бюджета содержания:

- Работники учреждения "Киевский областной центр помощи участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, принимавшим участие в антитеррористической операции/Операции объединенных сил, и их семьям" остаются без зарплаты.

- Около 100 работников областного центра службы крови и еще 248 работников детских санаториев аналогично остаются без зарплат.

- Из-за отсутствия финансирования нет возможности закупать продукты в домах ребенка.

- Без льготного медицинского обслуживания рискуют остаться 65,7 тысяч чернобыльцев.

- Без заработных плат также остаются более 500 работников отрасли физической культуры, спорта, молодежной политики и национально-патриотического воспитания.

- 11,5 тысяч непедагогических работников учебных заведений - еще одна категория, которая рискует не получить своевременно и в полном объеме плату за работу (путем дополнительной дотации из государственного бюджета).

- Без средств существования остаются 260 работников Киевского академического областного музыкально-драматического театра им. П. Саксаганского и Симфонического оркестра "Академия".

- Департамент социальной защиты населения не имеет возможности заключить договоры с ГП Минсоцполитики "Информационно-вычислительный центр" и ООО "Компьютер Дом" на оплату услуг по печати ведомостей на выплату всех социальных пособий, компенсаций, льгот и субсидий. Это может привести к срыву выплат социальных пособий жителям Киевской области (количество получателей - 712 тыс. граждан).

"Это лишь несколько примеров того, какой удар наносит Киевской области неприятие бюджета содержания. Угрозы серьезные. Поэтому еще раз призываю депутатов облсовета оставить политические игры, поскольку из-за них страдают наши жители. Важно вернуться к конструктивному рассмотрению и принятию бюджетов содержания и развития. Пристоличный регион должен полноценно функционировать, люди получать зарплаты, а область комплексно развиваться", - добавил глава КОГА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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