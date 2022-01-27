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Бюджетники Київської області можуть залишатися без зарплат через неприйняття бюджету депутатами облради, - Володін

Бюджетники Київської області можуть залишатися без зарплат через неприйняття бюджету депутатами облради, - Володін

Київ • УНН

 • 10458 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Київська область досі залишається без обласного бюджету. Депутати облради не можуть ухвалити на сесії бюджет утримання та бюджет розвитку. Це ставить під загрозу економічну та соціальну сферу, які вже на межі дестабілізації. Про це публічно заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін у своєму відеозверненні. 

"Перший раз проєкт обласного бюджету ми подали на розгляд облради ще 26 листопада, згідно з Бюджетним кодексом. Проте облрада постійно знаходить причини, щоб бюджет не приймати, і кожного разу подає нові зауваження. Тричі ми вносили зміни в проєкт за їх пропозиціями. Це не принесло жодних результатів. Дійшли до компромісу: спочатку прийняти бюджет утримання, до якого ніколи не було зауважень, а вже після - бюджет розвитку. За домовленостями сесія мала пройти завтра, 27 січня. Проте знову пауза. На офіційному сайті облради є анонс тільки про призначення сесії аж на 17 лютого. На жаль, вкотре облрада ігнорує прийняття бюджету в пристоличному регіоні. І це означає, що ще місяць Київщина житиме без основного економічного документу. А це ставить під загрозу не лише розвиток області, а й нормальне життя людей", - прокоментував Володін.

За його словами, через неприйняття бюджету утримання:

- Працівники установи "Київський обласний центр допомоги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, та їх сім’ям" залишаються без зарплати.

- Близько 100 працівників обласного центру служби крові та ще 248 працівників дитячих санаторіїв аналогічно залишаються без зарплат.

- Через відсутність фінансування немає можливості закуповувати харчі в будинках дитини.

- Без пільгового медичного обслуговування ризикують залишитись 65,7 тисяч чорнобильців.

- Без заробітних плат також залишаються понад 500 працівників галузі фізичної культури, спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання.

- 11,5 тисяч непедагогічних працівників закладів освіти – ще одна категорія, яка ризикує не отримати своєчасно та в повному обсязі платню за роботу (шляхом додаткової дотації з державного бюджету).

- Без засобів існування залишаються 260 працівників Київського академічного обласного музично-драматичного театру ім. П. Саксаганського та Симфонічного оркестру "Академія".

- Департамент соціального захисту населення не має можливості укласти договори з ДП Мінсоцполітики "Інформаційно-обчислювальний центр" та ПП "Комп’ютер Дім" на оплату послуг з друку відомостей на виплату всіх соціальних допомог, компенсацій, пільг та субсидій. Це може призвести до зриву виплат соціальних допомог мешканцям Київської області (кількість отримувачів - 712 тис. громадян).

"Це лише кілька прикладів того, який удар завдає Київщині неприйняття бюджету утримання. Загрози серйозні. Тож ще раз закликаю депутатів облради облишити політичні ігри, оскільки через них страждають наші жителі. Важливо повернутись до конструктивного розгляду та прийняття бюджетів утримання і розвитку. Пристоличний регіон має повноцінно функціонувати, люди отримувати зарплати, а область комплексно розвиватись", - додав очільник КОДА.

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