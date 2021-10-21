Бюджет-2022, вероятно, примут в первом чтении на следующей пленарной неделе - Стефанчук
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Народные депутаты не успеют принять проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год до конца текущей недели. Об этом на брифинге заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
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"Насколько я знаю, ОПЗЖ имеет еще где-то около сотни поправок, поэтому, я думаю, что за неделю мы не успеем, потому что есть еще поправки, которые будут вноситься, в том числе, и фракцией "Батькивщина". Поэтому я оптимистично думаю, что это может быть во вторник на следующей пленарной неделе", - заявил спикер.
Детали
Стефанчук отметил также, что сразу за госбюджетом на рассмотрении стоит так называемый "ресурсный" законопроект № 5600.
"Мы начали рассмотрение бюджета, мы приняли его за основу. Далее фракции и народные депутаты, которые имеют на это право, подняли свои правки, как только они завершат - мы сразу будем переходить к рассмотрению и принятию ресурсного законопроекта ... Он не будет откладываться в долгий ящик. Как только мы выйдем из закона о Государственном бюджете, мы сразу перейдем к ресурсному закону, к изменениям в бюджетный кодекс и к другим необходимых сопровождающим законодательным актам", - сказал он.
Добавим
20 октября Верховная Рада проголосовала в первом чтении и за основу проект бюджета на 2022 год. За проголосовало 256 народных депутатов.