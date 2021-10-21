Бюджет-2022, ймовірно, ухвалять у першому читанні наступного пленарного тижня - Стефанчук

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“Наскільки я знаю, ОПЗЖ має ще десь близько сотні поправок, тому я думаю, що за завтра ми не встигнемо, тому що є ще поправки, які будуть вноситися, в тому числі, і фракцією „Батьківщина“. Тому я оптимістично думаю, що це може бути у вівторок наступного пленарного тижня”, — заявив спікер.

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Стефанчук зазначив також, що одразу за Держбюджетом на розгляді стоїть так званий “ресурсний” законопроект № 5600.

“Ми почали розгляд Бюджету, ми прийняли його за основу. Далі фракції і народні депутати, які мають на це право, підняли свої правки, як тільки вони завершать — ми одразу будемо переходити до розгляду і прийняття ресурсного законопроекту... Він не буде відкладатись у довгий ящик. Як тільки ми вийдемо з закону про Державний бюджет, ми одразу перейдемо до ресурсних законів, до змін до бюджетного кодексу і до інших необхідних супроводжуючих законодавчих актів”, — сказав він.

Додамо

20 жовтня Верховна Рада проголосувала в першому читанні і за основу проект бюджету на 2022 рік. За проголосувало 256 народних депутатів.