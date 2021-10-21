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Бюджет-2022, ймовірно, ухвалять у першому читанні наступного пленарного тижня - Стефанчук

Київ • УНН

 • 16903 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Народні депутати не встигнуть ухвалити проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік до кінця поточного тижня. Про це на брифінгу заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

Бюджет-2022, ймовірно, ухвалять у першому читанні наступного пленарного тижня - Стефанчук

Цитата

“Наскільки я знаю, ОПЗЖ має ще десь близько сотні поправок, тому я думаю, що за завтра ми не встигнемо, тому що є ще поправки, які будуть вноситися, в тому числі, і фракцією „Батьківщина“. Тому я оптимістично думаю, що це може бути у вівторок наступного пленарного тижня”, — заявив спікер.

Деталі

Стефанчук зазначив також, що одразу за Держбюджетом на розгляді стоїть так званий “ресурсний” законопроект № 5600.

“Ми почали розгляд Бюджету, ми прийняли його за основу. Далі фракції і народні депутати, які мають на це право, підняли свої правки, як тільки вони завершать — ми одразу будемо переходити до розгляду і прийняття ресурсного законопроекту... Він не буде відкладатись у довгий ящик. Як тільки ми вийдемо з закону про Державний бюджет, ми одразу перейдемо до ресурсних законів, до змін до бюджетного кодексу і до інших необхідних супроводжуючих законодавчих актів”, — сказав він.

Додамо

20 жовтня Верховна Рада проголосувала в першому читанні і за основу проект бюджету на 2022 рік. За проголосувало 256 народних депутатів.

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